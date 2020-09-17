Düğün yasağı olan iller hangileri? Düğünler ne zaman başlayacak, düğün yasağı Ekim ayında kalkacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede düğünlerin yasaklandığı haberi duyurulmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanan düğünlerle beraber birçok vatandaş bu kısıtlamanın kaldırılacağı tarih için araştırmalarına başladı. Vaka sayıları ülkemizde artışa geçerken yeni tedbirler alınmaya ise devam ediyor. Peki, Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün yasağı olan iller hangileri? İşte detaylar…
Düğün yasağı ile ilgili genelegenin yayınlanmasıyla beraber nişan, kına, sünnet fark etmeksizin etkinliklerin yasaklandığı bildirilmişti. Bu kapsamda artan vaka sayısı ile beraber alınan tedbir kararında düğünlerin yalnızca bir saat süren nikah merasimi şeklinde olmasına karar verildi. Evlenme hazırlıkları yapan vatandaşlar yasağın ne zaman kalkacağını merak ediyor…
İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeler ile maske takma zorunluluğu getirilmiş, şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına düzenlemeler yapılmış, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere kısıtlama getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, "Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı karar ile 12.09. 2020 tarihinden itibaren;
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara vb. işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikh, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.
2- Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri, festival vb. etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.
Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulması önem taşımaktadır. Yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edilecek, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacaktır" denildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DÜĞÜN GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köy veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istendi.
HANGİ İLLERE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ?
Genelgede, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği hatırlatılarak, gelinen noktada hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda valiliklerce bazı kararlar alınması istendi.
Genelgede, şu kararlara yer verildi:
"Bu kapsamda 81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeni, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.
Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta) görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 4 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak.
Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."