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Alma - iOS telefonlar ile Android telefonlarda ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte son yıllarda üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonlar ve tabletler piyasaya sürüldü. Fiyatlar ne kadar pahalı olsa da bu telefonlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. marka ise en çok tercih edilen telefonların başında yet alıyor. İphone kullanıcıları ekrsn görüntüsü alma konusunda ise bilgiler araştırıyor. İphone almak için yapacsğınız işlem ise çok basit. Peki, ekran görüntüsü nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 17.9.2020 14:34 Son Güncelleme: 17.9.2020 14:34 ABONE OL
Ekran Görüntüsü Alma - iPhone iOS telefonlar ile Android telefonlarda ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Akıllı telefonlar arasında en çok tercih edilen markalar arasında yer alır. İphone kullanıcıları gerek kamera gerek yüksek hızlı performansı sayesinde kullandıkları telefondan oldukça memnundur. İlk kez İphone sahibi olan kişilerin ise araştırdığı bazı konular vardır. İphone ile ekrsn görüntüsü nasıl alınır sorusu da onlardan birisidir. İphone ekrsn görüntüsü alma işlemini ayrıntıları işe sizlere anlattık. İşte iphone ile ekran görüntüsü alma adımları...

İPHONE EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMA

Akıllı telefon ve tablet kullananların en çok gerçekleştirdiği işlemler arasında belki de ilk sırada yer almaktadır. Özellikle sosyal medyada gördüğünüz bir görüntüyü sevdikleriniz ile paylaşmanın en kolay yolu olarak dikkat çeker. Çoğu kez ise saklamak istediğiniz bir bilgiyi kolaylıkla alıntı yapma olanağı sağlar.

İphone ile ilk kez tanışan kişiler ekran görüntüsü alma konusunda detayları bilgi sahibi olmak için doğru yerdeler. İphone ile ekran görüntüsü almak için;

  1. Tuş kilidi açma + ses açma tuşuna birlikte basınız.
  2. Sol üstte bulunan bitti seçeneğini seçiniz.
  3. Fotoğraflara Kaydet, Dosyalara Kaydet, Ekran Resmini sil seçeneklerinden birisini tıklayarak dilediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

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Ekran Görüntüsü Alma - iPhone iOS telefonlar ile Android telefonlarda ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?
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