Esenyurt’taki değnekçi terörü kamerada!

"İŞ YERİMİZİ BASIP PATRONUMUZU DARP ETTİLER"



Saldırıya uğrayan restoranın müdürü ise baskın anlarını anlattı. Olayın "değnekçilik" olduğunu vurgulayan müdür," Biz bu mekanı geçtiğimiz yıl kasım ayında açtık. Bir grup bizden gelip haraç almak istedi biz buna müsaade etmedik. Daha sonra mekanın önündeki alanı otopark gibi kullanıp gelen müşterilerde usulsüz ücret almaya başladılar. Biz buna da izin vermeyip İSPARK'a başvurup bu alanı kiraladık. Tabi bu durum işlerine gelmedi ve iş yerimizi basıp patronumuzu darp ettiler" diye konuştu.



