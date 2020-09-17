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’de vatandaşın gece su mesaisi

’deki su problemi sosyal medyada da gündem olmaya devam ediyor. Eskişehir Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyerek şu bidonu elinde şu kuyruğuna giren hemşerilerinin fotoğraflarını Twitter’da yayımladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 17.9.2020 21:35 ABONE OL

Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yol açtığı susuzluk kentte vatandaşın canını burnunu getirdi.

Vatandaş elinde su kapları ile neredeyse her gün su kuyruklarında.

Eskişehir'de gece yarısında insanlar su kuyruğunda gösteren fotoğraflar sosyal medyaya da düştü.

Ak Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz "Bu şehir bunu hak etmiyor" diyerek şu bidonu elinde şu kuyruğuna giren hemşehrilerinin fotoğraflarını Twitter'da yayımladı.

Kentteki su sıkıntısı sosyal medyada da vatandaşın tepkilerine neden oldu.

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Eskişehir’de vatandaşın gece su mesaisi
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