İnternetten online font bulma araçları: Resmin üzerindeki yazı fontu nasıl, nereden indirilir?

Fontlar bir yazı tipidir. Dijital ortamlarda kullanılan fontlar yazı tiplerinin; genişlik, uzunluk ve tip açısından belirli bir isim verilerek oluşmasından meydana gelmektedir. Grafik tasarımla uğraşanlar logo veya farklı tasarımlar yaparken fontlara ihtiyaç duyarlar. En iyi fontu bulmak içinde genellikle resimden font bulma yöntemini denerler. Bir resmin üzerindeki fontu bulmak zor gibi gözükse de aslında oldukça kolaydır. Yazı karakteri bulma işlemleri ile size detaylı bilgileri vereceğiz.
FONT BULMA
Grafik tasarımda en önemli şeylerden biri farklı bir iş yapabilmektir. Bunun için yeni ve farklı font arama isteği oluşur. Yazı karakteri bulma işlemleri için günümüzde birçok alternatif web sitesi vardır. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere isteğe göre popüler olan fontlar bulabilirsiniz. Arama motoru devi Google dahi grafikle uğraşanlar için Google Font Kütüphanesi adı altında bu hizmeti sunmaktadır. Eğer resim üzerinden font bulmak istiyorsanız sizlere adım adım nasıl yapıldığını açıkladık.
RESİMDEN FONT BULMA
Bir fotoğrafın üzerinde yer alan fontu bulmak ilk başta zor gözükebilmektedir. Son zamanlarda çıkan birçok web sitesi ve uygulamalar sayesinde artık resimden font bulma işlemleri kolaylaştı. Resimden yazı fontu bulmak için bu adımları izleyebilirsiniz:
Size aktardığımız örnekte birçok font bulma web sitesinde resim üzerinden fontun nasıl bulunduğunu açıkladık. Bazı web sitelerinde bu yöntemler farklılık göstebilmektedir.