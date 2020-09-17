Gizli ve özel numara çağrılarına açma: Özel ve bilinmeyen numaraların telefon aramasına izin verme nasıl yapılır?

Günümüzde özel ve bilinmeyen numaralardan çağrı almayı tercih etmeyen birçok kişi bulunuyor. Bu yüzden telefon hattı üzerinden basit bir tuşlama yöntemi ile hattı özel ve bilinmeyen numaralara kapalı tutmak mümkün. Telefonunuzdan sizi arayan kişinin kimliğini ve numarasını görmenizi engelleyen çağrılar özel ve bilinmeyen arama yöntemini kullanarak sizi arayan kişilerdir. Gizli ve özel arama yöntemini kullanarak, kişiler bazı güvenlik önlemi almış olur. Ancak bu durum çağrıyı alan kişiler tarafından rahatsızlık verici bir durum olarak karşılanabiliyor. Bu yüzden telefonunu özel ve gizli numaraya gizleyen kişiler bulunmaktadır. Telefonunu gizli ve özel aramalara kapatan kişiler, bu kararını değiştirmek isterse, basit bir işlem ile telefonunu tekrar bu gizli çağrılara açabilir.

Gizli, özel veya bilinmeyen numara nedir?

Özel numara genellikle bir güvenlik yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aramak istediğiniz kişiyi numaranızı gizleyerek aradığınız zaman, karşı taraf sizin numara bilgilerinizi göremez ve aramanın kimden geldiğini bilemez. Bu sayede numaranız karşı tarafa iletilmeden de görüşmenizi yapmanız mümkün olur.

Ancak aynı şekilde bilinmeyen bir numaradan arama aldığınızda kimin size ulaşmak istediğini anlamanız mümkün olmuyor ve bazı kişiler tarafından bu durum tehdit unsuru olarak kabul ediliyor. Özel ve bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları almak istemeyen kullanıcılar, hatlarını bu durum için kapatarak kendilerini bu durumdan kurtarmış oluyorlar.

Turkcell özel numara açma işlemi nasıl yapılır?

Turkcell operatör kullanıcılarının, gizli numaradan gelen aramaları engelleme şansı vardır. Beklemediğiniz anlarda gelen ve rahatsızlık verebilen bu özel ve gizli numaralardan çağrı almamak için yapılacak oldukça kısa süreli ve basit bir işlem var. Gizli numaralardan çağrı almamak için yapacağınız işlemi tekrarlayarak, hattınızı özel ve gizli numaralara açık hale getirebilirsiniz.

Telefonunuzun 'arama' kısmından arama ekranınıza *253# simgelerinizi tuşlayarak arama gerçekleştirin.

Bu işlemi her gerçekleştirdiğinizde hattınızı gizli numaralara gizleyebilir veya açabilirsiniz.

Vodafone özel numara açma işlemi nasıl yapılır?

Vodafone abonelerine, hatlarını gizli numaraya kapama veya açma işlemi için farklı yöntemler kullanabilecekleri hizmetler sunulmuştur. Basit bir SMS gönderme yöntemi ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzun 'mesajlar' kısmına girin ve 'yeni mesaj' oluşturmak üzere mesaj ekranını açın. Daha sonra oluşturacağınız mesaj bölümüne 'GİZLİ AC' yazın ve bu mesajı '7046' numarasına gönderin.

Telefonunuzu gizli numaralara tekrar kapatmak isterseniz bu işlemi tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Türk Telekom özel numara açma işlemi nasıl yapılır?

Türk Telekom operatör kullanıcıları için de özel ve gizli numaraları açma hizmeti sunulmuştur.

Telefonunuzun 'arama' kısmından arama ekranınıza *253# simgelerinizi tuşlayarak aramanızı gerçekleştirin.

Bu işlem ilk yapıldığında telefonunuzun gizli numaralara kapatılır. Tekrarladığınız zaman ise özel ve gizli numaralardan çağrı alabilirsiniz.

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Bimcell özel numara açma işlemi nasıl yapılır?

Bimcell kullanıcıları da, tıpkı diğer GSM operatör kullanıcıları gibi hatlarını gizli numaralara açık veya gizli hale getirerek kullanabilirler.