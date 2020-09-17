SON DAKİKA | Yaşlı komşusunu feci şekilde darp eden Halil Sezai adliyede görüntülendi! Ünlü şarkıcıda dikkat çeken ayrıntı!

Son dakika haberler… Halil Sezai Paracıkoğlu'nun İstanbul Tuzla'da 65 yaşındaki komşusuyla yaşadığı husumet nedeniyle yaşlı adamı feci şekilde darp ettiği görüntüler medya gündemini derinden sarstı. Halktan olduğu kadar ünlü isimlerden de büyük tepki gören Paracıkoğlu, bugün Kartal'daki Adalet Sarayı'na polis eşliğinde ifade vermek amacıyla getirildi. Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı oluşu ise dikkat çekti. İşte Halil Sezai'nin darp olayından gelen son dakika haberinin detayları…
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 65 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde dövdüğü görüntüleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Tanınan isim olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı…
KOMŞUSUNU FECİ ŞEKİLDE DARP ETMİŞTİ
Halil Sezai Paracıkoğlu'nun komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüler, gündeme bomba gibi düşmüştü. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.
Son dakika haberi: Yaşlı adamı döven Şarkıcı Halil Sezai'nin Adliye'deki görüntüleri ortaya çıktı | Video
Ünlü şarkıcı, komşusuna şiddet uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok" ifadelerini kullanmıştı.
SAĞ ELİ SARGILI
İfade vermek üzere polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, sağ elinin sargılı olduğu görüldü.