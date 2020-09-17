SON DAKİKA | Yaşlı komşusunu feci şekilde darp eden Halil Sezai adliyede görüntülendi! Ünlü şarkıcıda dikkat çeken ayrıntı!

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| Yaşlı komşusunu feci şekilde darp eden adliyede görüntülendi! Ünlü şarkıcıda dikkat çeken ayrıntı!

'nin 65 yaşındaki komşusunu darp ettiği görüntülerin ortaya çıkması ile beraber 'nin gündemine gelen ünlü şarkıcı sosyal medyada tepki yağmuruna tutulmaya devam ediyor. Öte yandan gelen haberine göre; Yaşanan olay nedeniyle süren soruşturmada Halil Sezai Paracıkoğlu'nun Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına getirildiği bildirildi. Görüntülerde ünlü şarkıcının sağ elinin sargılı olduğu gözlerden kaçmadı. İşte gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 17.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 17.9.2020 14:49 ABONE OL
Halil Sezai olayından son dakika: Komşusunu feci şekilde darp eden Ünlü şarkıcı adliyede görüntülendi! O ayrıntı gözlerden kaçmadı!

haberler… Paracıkoğlu'nun İstanbul Tuzla'da 65 yaşındaki komşusuyla yaşadığı husumet nedeniyle yaşlı adamı feci şekilde darp ettiği görüntüler medya gündemini derinden sarstı. Halktan olduğu kadar ünlü isimlerden de büyük tepki gören Paracıkoğlu, bugün Kartal'daki Adalet Sarayı'na polis eşliğinde ifade vermek amacıyla getirildi. Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin sağ elinin sargılı oluşu ise dikkat çekti. İşte Halil Sezai'nin darp olayından gelen son dakika haberinin detayları…

YAŞLI KOMŞUSUNU FECİ ŞEKİLDE DARP EDEN HALİL SEZAİ ADLİYE'DE!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 65 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i feci şekilde dövdüğü görüntüleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Tanınan isim olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı…

Halil Sezai olayından son dakika: Komşusunu feci şekilde darp eden Ünlü şarkıcı adliyede görüntülendi! O ayrıntı gözlerden kaçmadı!

KOMŞUSUNU FECİ ŞEKİLDE DARP ETMİŞTİ
Paracıkoğlu'nun komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüler, gündeme bomba gibi düşmüştü. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.

Son dakika haberi: Yaşlı adamı döven Şarkıcı Halil Sezai'nin Adliye'deki görüntüleri ortaya çıktı | Video

Halil Sezai olayından son dakika: Komşusunu feci şekilde darp eden Ünlü şarkıcı adliyede görüntülendi! O ayrıntı gözlerden kaçmadı!

Ünlü şarkıcı, komşusuna şiddet uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok" ifadelerini kullanmıştı.

Halil Sezai olayından son dakika: Komşusunu feci şekilde darp eden Ünlü şarkıcı adliyede görüntülendi! O ayrıntı gözlerden kaçmadı!

SAĞ ELİ SARGILI
İfade vermek üzere polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu'nun, sağ elinin sargılı olduğu görüldü.

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SON DAKİKA | Yaşlı komşusunu feci şekilde darp eden Halil Sezai adliyede görüntülendi! Ünlü şarkıcıda dikkat çeken ayrıntı!
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