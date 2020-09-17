SON DAKİKA | Yaşlı komşusunu feci şekilde darp eden Halil Sezai adliyede görüntülendi! Ünlü şarkıcıda dikkat çeken ayrıntı!

Ünlü şarkıcı, komşusuna şiddet uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok" ifadelerini kullanmıştı.