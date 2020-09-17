Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya Kavşağı'nda, bir tarladaki anız yangınında çıkan dumanın yolda görüş mesafesini düşürmesi sonucunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve tır ile otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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