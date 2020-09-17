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'da zincirleme : 1 ölü, 5 yaralı

'ın Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya Kavşağı'nda, bir tarladaki anız yangınında çıkan duman, yolda görüş mesafesini düşürdü. Hafif ticari araç, tır ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 21:00 Son Güncelleme: 17.9.2020 21:02 ABONE OL
Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya Kavşağı'nda, bir tarladaki anız yangınında çıkan dumanın yolda görüş mesafesini düşürmesi sonucunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve tır ile otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
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