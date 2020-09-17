Hatay'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya Kavşağı'nda, bir tarladaki anız yangınında çıkan dumanın yolda görüş mesafesini düşürmesi sonucunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ve tır ile otomobil çarpıştı.
1 ÖLÜ, 5 YARALI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda alınan tavsiye kararı kabul edilemezdir Son Dakika... MSB duyurdu! Balkanlarda büyük tatbikat yapılacak