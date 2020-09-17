Haziran Ayı Hangi Burç? 2020 Haziran Ayında Doğanlar Hangi Burçtur ve Özellikleri Nelerdir?

Astrolojide yer alan 12 adet burç vardır ve herkesin burcu hayata gözlerini açtığı güne göre belli olur. Burçlar, insanların kariyeri, iş hayatı, sağlığı ve daha birçok özelliği hakkında bilgi sunar. Haziran ayında doğan kişiler de Haziran ayı burcu özellikleri hakkında bilgiler araştırmaktadır. Haziran ayı hangi burç sorusu ise bu noktada akıllara gelmektedir. Haziran ayında doğanlar hangi burçtur? İşte genel özellikleri!

HAZİRAN AYI HANGİ BURÇ?

Haziran ayında hayata gözlerini açan ve astroloji konusunda bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi bulunur. Kendi burcu veya bir başkasının burcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, genel özelliklerini öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. Haziran ayında doğan bir kişi İkizler veya Yengeç burcuna sahiptir.

22 Mayıs ile 21 Haziran tarihlerinde doğan bir kimse İkizler burcudur. İkizler burcunun genel özelliklerine ayrıntılı olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz.

22 Haziran ile 23 Temmuz tarihleri arasında doğan bir kişi ise Yengeç burcudur.

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HAZİRAN AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

İkizler Burcu Özellikleri

Grup: Hava, erkek, pozitif, değişken

Yönetici Gezegen: Merkür

Renk: Sarı, gri,mavi,açık mavi, siyah

Uğurlu Taş: Akik

Şanslı Sayı: 5

Şanslı Gün: Çarşamba

Karşıt Burç: Yay

Şehirler: Londra, San Francisco, Yeni Delhi

Metal: Civa

Çiçekler: Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya

Ağaçlar: Fındık, ceviz, mersin ağacı

Yengeç Burcu Özellikleri

Grup: Su, negatif,dişi

Yönetici Gezegen: Ay

Renk: Gümüş, gri, eflatun

Uğurlu Taş: İnci

Şanslı Sayı: 2

Şanslı Gün: Pazartesi

Karşıt Burç: Oğlak

Şehirler: İstanbul, Amsterdam, Milano, Manchester, Stockholm

Metal: Gümüş

Çiçekler: Nilüfer, beyaz gül, zambak

Ağaçlar: Defne, köknar