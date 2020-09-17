SON DAKİKA! Instagram çöktü mü? Neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum?

Instagram neden çöktü? Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan ve milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da akış yenilenemedi problemi yaşanıyor. Akşam saatlerinden itibaren yaşanan bu sorun pek çok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmasa da uygulamaya giren kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. İşte Instagram akış yenileme sorunu ile ilgili detaylar…
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram'da akış yenileme sorunu yaşanıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor?
Instagram'da akşam saatlerinde akış yenileme hatası alınmaya başlandı. Instagram'dan herhangi bir açıklama gelmezken sorunun ilerleyen saatlerde sona ermesi bekleniyor.
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.
Eğer internetinizle ilgili bir sorun varsa, diğer uygulamalara veya internet erişimini kullanan herhangi bir aracı kullanamazsınız. Ancak eğer telefonunuzla internete girebiliyor; fakat bu hatayı yine de alıyorsanız sorunun Instagram'dan kaynaklı olması kuvvetle muhtemeldir.
Instagram akış yenilenemedi sorunu, kullanıcıların Instagram'a girebilse bile paylaşılan fotoğrafları görmesini engeller ve yeni bir paylaşım yapmasına imkan tanımaz. Instagram milyonlarca kullanıcının buluştuğu dev bir platform olduğundan yer yer teknik sorun yaşanabiliyor ve dünya genelinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Instagram çökebiliyor.
Sorun Instagram kaynaklıysa beklemekten başka çareniz yok. Çünkü herhangi bir ayar değişikliği yaparak üstesinden geleceğiniz bir sorun söz konusu değil.