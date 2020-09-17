SON DAKİKA! Instagram çöktü mü? Neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum?

Instagram neden çöktü? Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan ve milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da akış yenilenemedi problemi yaşanıyor. Akşam saatlerinden itibaren yaşanan bu sorun pek çok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden Instagram akış yenilenemedi hatası alıyorum? Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmasa da uygulamaya giren kullanıcılar akış yenilenemedi uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. İşte Instagram akış yenileme sorunu ile ilgili detaylar…

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI ALIYORUM?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram'da akış yenileme sorunu yaşanıyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor?