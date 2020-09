iOS 14 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara geldi? Apple iOS 14 güncellemesi gelen cihazlar hangileri?

Resim İçinde Resim

Şimdi başka bir uygulamayı kullanırken videonuzu izlemeye devam edebilir, gelen FaceTime aramalarını yanıtlayabilirsiniz. Bir arkadaşınızla ne zaman buluşacağınızı kararlaştırırken görüntülü arama yapmak veya mail'lerinizi kontrol ederken kaçırdığınız TV programına göz atmak istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz.

En İyi Eşleşen sonuçlar

Uygulamalar, kişiler, bilgiler, Harita uygulamasında ilginizi çeken yerler ve web siteleri de dahil aramanıza en uygun sonuçlar en üstte gösteriliyor. Böylece ihtiyacınız olan şeyi kolayca bulabiliyorsunuz.

Hızlı başlatıcı

Git'e dokunarak uygulamaları ve web sitelerini hızla açmak için

birkaç karakter yazmanız yeterli.

İğnelenmiş sohbetler

İstediğiniz zaman ulaşabilmek için favori sohbetlerinizi listenizin en üstüne iğneleyin. Son mesajlar, Tapback'ler ve yazma göstergeleri için animasyonlar iğnenin üstünde görüntüleniyor. İğnelenmiş bir grup sohbetinde, son üç katılımcının mesaj gönderdiğinde iğnenin etrafında döndüğünü görüyorsunuz.

Ve daha birçok yenilik iOS 14 güncellemesi ile Apple cihazlardaki yerini aldı...

GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLAR

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (1. nesil)

iPod touch (7. nesil)