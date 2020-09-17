iOS 14 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara geldi? Apple iOS 14 güncellemesi gelen cihazlar hangileri?

iOS 14 GÜNCELLEMESİ HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Ana Ekran'da Uygulama Arşivi

Uygulama Arşivi, Ana Ekran sayfalarınızın sonunda bulunan ve

tüm uygulamalarınızı gezinmesi kolay, sade bir görünümde otomatik olarak düzenleyen yeni bir alan.

Otomatik kategorizasyon

iPhone'unuzdaki tüm uygulamalar otomatik olarak Sosyal, Üretkenlik ve Eğlence gibi kategorilere ayrılıyor. Kategoriler uygulama kullanımına göre akıllı bir şekilde yeniden düzenleniyor.

Arama

Aradığınız uygulamayı hızlı bir şekilde bulmak için Uygulama Arşivi'nin üst kısmında bulunan arama çubuğunu kullanın. Ara'ya dokunduğunuzda uygulamalar alfabetik sırayla gösteriliyor. Böylece aralarında gezinmeniz ve istediğiniz uygulamayı bulmanız kolaylaşıyor.

Ana Ekran sayfalarını gizleme

Ana Ekran'ınızı rahatlatmak için sayfaları gizleyebilir, Uygulama Arşivi'ne erişmeyi kolaylaştırabilirsiniz. App Store'dan indirilen yeni uygulamalar otomatik olarak Uygulama Arşivi'ne gidiyor.

Telefon aramaları

Gelen aramalar tüm ekranı kaplamak yerine banner olarak gösteriliyor. Böylece yaptığınız iş bölünmüyor. Yok saymak için banner'ı yukarı, tüm telefon özelliklerini görmek için aşağı kaydırabilir ve aramayı dokunarak yanıtlayabilirsiniz.

Kompakt Siri

Siri, ekrandaki bilgilere başvurmanıza ve bir sonraki görevinize kolayca geçiş yapmanıza imkan veren yepyeni ve kompakt bir tasarıma sahip. Siz bir istek başlattığınızda Siri, ekranınızın altında beliriyor. Size gösterebileceği bir sonuç olduğunda, tıpkı bildirimler gibi ekranın üst kısmında görünüyor. Yeni kompakt tasarımla, sonuçlar da tam olarak ihtiyacınız olan bilgiyi verecek şekilde yenilendi.