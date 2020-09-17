Bilindiği üzere 17 Temmuz'da kalkması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği duyurulmuştu. Düzenlemenin sona ereceği tarih yaklaşırken milyonlarca vatandaş konuya dair yaşanan gelişmenin detaylarını merak ediyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…
Pandemi sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı, sona ereceği tarih yaklaştıkça işveren ve çalışanların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanmış oldu. Buna göre; vatandaşlar yasanın ne zamana kadar uzatıldığını ve son gelişmeleri yakından takip ediyor...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.