Kahramankazan'ın meşhur 'Ova Kavunu'nda rekor üretim

Kahramankazan Belediyesi, rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu'nun üretimini canlandırmak için çiftçilere tohum ve ilaç verdi. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, bin dönüm alana tohumları ekti. 4 Eylül'de ilçede yapılan hasat çiftinin yüzünü güldürdü. Geçen yıl 50 tona düşen üretim bu yıl 10 kat artarak 500 tona ulaştı. Bu yılki yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürürken, gelecek için de umutlandırdı.

'60 ÇİFTÇİYLE BİRLİKTE EKİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye özgü meşhur Ova Kavunu'nun hastalıklar nedeniyle yaklaşık 10 yıldan beri rekoltesinde düşüşler yaşanması nedeniyle çiftçiyi ekiminden vazgeçirme noktasına getirdiğini söyledi. Yüzlerce dönümlük araziden elde edilen Ova Kavunu'nun toplam rekoltesinin 50 tona kadar düştüğünü kaydeden Oğuz, toptancıların da gelmemesi sonucu belediye olarak satın alıp, vatandaşlara dağıtmak durumunda kaldıklarını kaydetti. Üniversitelerden de destek alıp, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile birlikte ortak çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Oğuz, önce hiç kavun ekimi yapılmadığı belirlenen 22 noktada toplam bin dönüm arazi üzerinde 60 çiftçiyle birlikte ekim gerçekleştirildiğini söyledi. Tamamı hibe edilen tohumlarla birlikte çiftçiye gübre ve ilaç desteği de verdiklerini kaydeden Başkan Oğuz, ayrıca, iş gücü desteği olarak Kahramankazan Ziraat Odası'na kavun ekim makinesi hibe ettiklerini hatırlattı.

'KAZAN KAVUNUNU HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ'

Yapılan çalışmalar, alınan tedbirlerle birlikte verilen destek sayesinde hasat edilen Ova Kavunu'nun geçen yıl 50 ton olan rekoltesinin bu yıl 500 tona ulaştığını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Hem sanayi, hem de tarım kenti olan Kahramankazan'da yıllardır marka haline gelen Ova Kavunu'nun rekoltesi geçen sene çok düştü. Biz de Ziraat Odası, İlçe Tarım Müdürlüğü ve kaymakamlığımızla yaptığımız istişareler sonucu çiftçiye destek verme kararı aldık. Kahramankazan belediyesi olarak çiftçimize tohum, ilaç, gübre, makine ve ekipman desteği sağlayıp, bin dönümlük alanda kavun ekimi gerçekleştirdik. Kahramankazan genelinde kavun olmuyor, kurtlanıyor, yanıyor gibi söylemler vardı. Hamdolsun bizimle birlikte çiftçilerimiz de buna inandı ve hep birlikte tabiri caizse bir rekor kırdık. Çiftçimizle birlikte kazan kavununu hak ettiği yere hızlı bir şekilde getireceğiz."

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un desteği sayesinde Ova Kavunu'nda büyük bir rekolte artışı sağlayan çiftçilerin bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade ederken, gelecek yıllar için de umutlu olduklarını dile getirdiler.