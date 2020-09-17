Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış

Benim eşim ise A.Y.'nin eşine konuyu anlatmasının ardından, aşağıya çağrılan A.Y., konuyla ilgili olarak böyle bir şey yapmadığını isterlerse Kur-an'a el basacağını söylemiş. Ama çocuğumuz bize her şeyi anlattı. Elbiselerinin çıkarıldığını, valize konulduğunu, eteğinin çıkarıldığını her şeyi söyledi."

T.E., A.Y.'nin olayın yaşandığı gün kendisini 3 defa aradığını belirterek, "Bu şahıs olayın yaşandığı gün beni telefonla 3 defa aradı, yok efendim interneti bitmişmiş, yok kartı bloke olmuşmuş, 'Sen evde misin?' diye sorduğunda kendisine işte olduğumu söyledim, meğer olay aynı saatte olmuş. Demek ki beni kontrol ediyormuş. Biz polise gidip şikayette bulunduk" diye konuştu.