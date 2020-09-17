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Korona virüse yakalanan yoğun bakımdan çıktı

Korona virüse yakalanan ‘’ lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, hayati tehlikesini atlatarak ünitesinden çıktı. Yoğun bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 21:14 ABONE OL
Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

Karadeniz'in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, 12 Eylül Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alınan Özer, hayati tehlikesini atlattı.
Yoğun bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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Korona virüse yakalanan Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı
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