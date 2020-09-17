Mayıs Ayı Hangi Burç? 2020 Mayıs Ayında Doğanlar Hangi Burçtur ve Özellikleri Nelerdir?

Astrolojide 12 tane burç bulunmaktadır. Mayıs ayında doğan bir kimse doğduğu güne göre iki farklı burçtan birisine sahip olmaktadır. Bu noktada Mayıs ayı hangi burç sorusu ise sıkça araştırılan konuların başında yer alır. Mayıs ayı burcu özellikleri ve günlük yorumlarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Mayıs ayında doğanlar hangi burçtur? İşte Mayıs ayı burcu özellikleri!
MAYIS AYI HANGİ BURÇ?
Mayıs ayında doğan kişiler burçlarının özelliklerini merak etmektedir. Mayıs ayında doğan kişiler Boğa veya ikizler burcudur. Hangi burç olduğu ise doğduğu güne göre kesinlik kazanır. Mayıs ayı burcu ve özellikleri şöyledir;
21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında hayata gözlerini açan bir kişi Boğa burcudur.
22 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında doğan kişi ise İkizler burcudur.
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MAYIS AYI BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ
Boğa Burcu Özellikleri
Grup: Toprak/dişi/sabit/negatif
Yönetici Gezegen: Venüs
Renk: Ateş pembe, açık mavi, eflatun
Uğurlu Taş: Elmas
Şanslı Sayı: 6
Şanslı Gün: Cuma
Karşıt Burç: Akrep
Şehirler: Newyork, Dublin, Leipzig, Rodos
Metal: Bakır
Çiçekler: Pembe gül, pembe karanfil, şebboy, menekşe
Ağaçlar: selvi, dişbudak, asma incir, elma, armut, kayısı badem, eğreltiotu
İkizler Burcu Özellikleri
Grup: Hava, erkek, pozitif, değişken
Yönetici Gezegen: Merkür
Renk: Sarı, gri,mavi,açık mavi, siyah
Uğurlu Taş: Akik
Şanslı Sayı: 5
Şanslı Gün: Çarşamba
Karşıt Burç: Yay
Şehirler: Londra, San Francisco, Yeni Delhi
Metal: Civa
Çiçekler: Mimoza, çiğdem, lavanta, açelya
Ağaçlar: Fındık, ceviz, mersin ağacı