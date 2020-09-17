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'ta aynı noktayı aynı gün 6 kez yaktılar

’nın ilçesinde ormanlık arazide bugün aynı noktada 6 kez çıktı. Çeşitli aralıklarla aynı bölgeden başlayan yangına itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleri müdahalede bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 21:07 Son Güncelleme: 17.9.2020 21:08 ABONE OL
Milas'ta aynı noktayı aynı gün 6 kez yaktılar

Emek Mahallesi Gülibrişim Caddesi'nde evlere yakın bir bölgeden başlayan ve her fırsatta önce mahallelilerin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın ekiplerinde gelmesi ile yapılan söndürmenin ardından yeniden aynı noktadan başlaması kundaklama şüphesine neden oldu.

Gün boyu tam 6 kez yanan bölgede yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanda örtü yangını çıktı.

Alanda bulunan çam ağaçlarının yanı sıra zeytin ağaçları zarar gördü.

Emniyet ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgeyle ilgili kundaklama şüphesi ile soruşturma sürüyor.

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Milas'ta aynı noktayı aynı gün 6 kez yaktılar
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