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Nikahta inanılmaz anlar! Gelin fenalık geçirdi

Evlendirme Dairesi'nde nikah öncesinde çiftin akrabaları arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gelin arbede arasında kalarak fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:44 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:48 ABONE OL
Nikahta inanılmaz anlar! Gelin fenalık geçirdi

İddiaya göre olay geçtiğimiz pazar Evlendirme Dairesi'nde nikah kıymak için bir araya gelen çiftin yakınları arasında çıkan tartışma büyüdü. Kız ve erkek tarafındaki akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Nikahta inanılmaz anlar! Gelin fenalık geçirdi

Olayın ihbarını alan polis, çok sayıda ekip ile evlendirme dairesine geldi. Burada tarafları ayıran polis ekipleri kalabalığın da olay yerinden uzaklaşmasını sağladı.

Nikahta inanılmaz anlar! Gelin fenalık geçirdi

Bu sırada arbede yüzünden arada kalan gelin fenalaştı. Sağlık ekipleri evlendirme dairesine gelerek geline ilk müdahaleyi yaptı. Gelinin fenalaşarak yere yığıldığı daha sonra akrabaları tarafından bir yere oturtulmaya çalışıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

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Nikahta inanılmaz anlar! Gelin fenalık geçirdi
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