Otomobil, kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Uygur köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne giden İbrahim Başara (62) yönetimindeki 58 AJ 204 plakalı otomobil, aynı yönde dönüş yapmaya çalışan Salih Acur'un (65) kullandığı 55 VG 090 plakalı kamyona çarptı. 50 metre sürüklenen otomobildeki sürücü İbrahim Başara ile yanındaki Fikri Çakır, kamyonet sürücüsü Salih Acur ile oğlu Abdulsamet Acur (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Fikri Çakır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirdi.