Otomobiline aldığı kadına cinsel saldırıda bulundu

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül saat 19.00 sıralarında Tarabya'da çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradığı iddia edilen K. M. K. isimli kadını, otomobiline aldıktan sonra cinsel saldırıda bulunup Şişli'de araçtan attığı belirtilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli R. P'yi gözaltına aldı. Şüpheli R. P, müşteki K. M. K'nın şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.