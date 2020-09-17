Öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu

İki kardeşin ayrılığı 75 yıl sürdü... Kars Kağızman'da dünyaya gelen Hanım Turan, annesi ona hamileyken eşinden ayrıldığı için anneannesinde dünyaya geldi. 1 yaşındaki kardeşi İhsan Köker ise babasının yanında kaldı. İhsan babasını 3 yaşında kaybederken onu amcası büyüttü. Annesi bir başkasıyla evlilik yaptığı için Hanım da anneannesinin yanında kaldı. İki taraf kavgalı olduğu için çocuklar birbirlerine gösterilmedi. Hanım 16 yaşında İzmit'e gelin geldiğinde Kars'tan ayrıldı. Büyükler ise o gerçeği yıllarca gizledi.Yıllarca gizlenen gerçek, Yusuf dayının 2006'da İhsan Köker'e "Senin bir kız kardeşin var" demesiyle açığa çıktı. "Seni götüreceğim" dedi ama hayatını kaybetti. Son nefesinde "Kardeşinin İzmir'de üvey kardeşleri var, onları bul" sözü elde kalan tek ipucu oldu. İki kardeşin buluşmasına giden yolda ilk ışık ise 2016'da yandı. Köker'in İzmir'de oturan kızı Halime Nazik, Hanım Turan'ın üvey kardeşi Yaşar'a ulaştı. Halasının numarasını alarak Hanım Turan'ı aradı. Ancak bir kardeşin varlığından habersiz olan Turan 4 yıl boyunca gelen telefonları karşılıksız bıraktı. Arayanlara inanmadı, "Beni aramayın" dedi.Düğümü ise Hanım Turan'ın İstanbul'da yaşayan gazeteci oğlu Orhan Turan çözdü. Temmuzda annesini ziyaret için gittiği İzmit'te durumdan haberdar olan Turan, arayan numaraya dönerek işin aslını sorgulamaya başladı. İhsan Köker'le, çocuklarıyla görüştü. İhsan Köker'in, Hanım Turan'ın kardeşi olduğu netleşti. 18 Ağustos'ta Kars'a giden Turan ailesi ise Hanım Turan'la, öz kardeşi İhsan Köker'in mutluluğuna tanık oldu. Ailesi ile birlikte İzmit'ten Kars'ın Kağızman ilçesine giden Turan, hayatında ilk kez gördüğü kardeşi İhsan Köker'le doyasıya sarıldı. O görüşmede Köker ailesinin tüm üyeleri de hazır bulundu.kardeşlerin yıllar sonra buluşması ise Hanım Turan'ın gazeteci oğlu Orhan Turan tarafından belgesel haline getirildi. Tüm gelişmelerden annesini İzmit'te ziyarete gittiğinde haberdar olduğunu söyleyen Turan, süreci başından sonuna kadar kayıt ederek belgeselleştirdiğini söyledi. "Kardeş: Öyle Geçti Ömrümüz" adlı belgesel, hiçbir kurgusal ekleme yapılmadan süreci başından sonuna kadar anlatırken, iki kardeşin buluşma anına ait görüntüler belgeselde yer aldı. Fragmanı, Youtube'ta yayımlanan belgeselin, film festivallerinde yer alması hedefleniyor.