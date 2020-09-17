Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Paylaşımlı ekran kartı nedir? Laptop ekran kartı paylaşımlı mı paylaşımsız mı nasıl anlaşılır?

Paylaşımlı ekran kartı nedir? Laptop ekran kartı paylaşımlı mı paylaşımsız mı nasıl anlaşılır?

Bilgisayarda en önemli donanımlardan biri ekran kartıdır. Ekran kartı olmadan görüntünün olması mümkün değildir. Bilgisayarlarınızı açtığınız zaman bir video vb. gibi içerikler izlemenizi sağlayan cihazın en temel aygıtına ekran kartı adı verilmektedir. Ekran kartları kendi arasında 2 çeşittir. Bunlar paylaşımlı ekran kartı ve paylaşımsız ekran kartıdır. Bu kartlardan paylaşımlı ekran kartı hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyorlar. Paylaşımlı ekran kartı nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Paylaşımlı ekran kartı ne işe yarar? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2020 15:57 Son Güncelleme: 17.9.2020 15:58 ABONE OL
Paylaşımlı ekran kartı nedir? Laptop ekran kartı paylaşımlı mı paylaşımsız mı nasıl anlaşılır?

Son zamanlar en sık gündeme gelen konulardan biriside elektronik cihazlarımızda bulunan ekran kartlarıdır. Bu ekran kartlarından birisi olan paylaşımlı ekran kartının ne olduğu merak edilmektedir. Paylaşımlı ekran kartları, kendi unsurlarının yanı sıra ana kart üzerinde yer alan diğer unsurlardan faydalanması ile bilinmektedir. Evinizde bulunan bir bilgisayarın ihtiyaç olması halinde bilgisayarın belleğinden veya Bios üzerinden belli bir miktar alarak grafik belleği olarak kullanımı yapılır. Bu durumda cihazınızın performansında düşüklük yaşamaya neden olmaktadır. Paylaşımlı ekran kartlarının olumlu yanı ise; Daha az güç tüketir ve daha az ısınmaktadır. Eğer ki oyun bağımlısı iseniz varsa harici ekran kartlarını, basit kullanım için paylaşımlı dahili ekran kartlarını tercih edebilmeniz sizi daha rahat ettirir. Paylaşımlı ekran kartları hakkında detayları derledik. Paylaşımlı ekran kartı ne demek? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

PAYLAŞIMLI EKRAN KARTI NEDİR?

Bilgisayara görüntü veren sisteme ekran kartı olduğundan bahsetmiştik. Bilgisayarda iki çeşit ekran kartı vardır. Paylaşımlı ve paylaşımsız. Paylaşımsız ekran kartı kendini sadece ekran kartına ayırır ve kart üzerinde sadece kendisine ait bellek barındırır. Paylaşımlı ekran kartı ise belleği RAM'den faydalanır. Bu şekilde ise sistem belleğini azaltmış olur. Yani performans bilgisayarı arıyorsanız paylaşımsız ekran kartınızın olması gerekir.

PAYLAŞIMLI EKRAN KARTI NE İŞE YARAR?

Paylaşımlı ekran kartı RAM'dan bellek alarak görüntü vermeye yarar. Bunun haricinde başka bir işle meşgul olmazlar. RAM belleğini kullandığı için bilgisayarın performansını düşürecektir. Paylaşımlı ekran kartı tam olarak ekran kartı yerine geçmediği için özellikleri çok düşüktür. Oyun oynamaya izin vermez.

ARKADAŞINA GÖNDER
Paylaşımlı ekran kartı nedir? Laptop ekran kartı paylaşımlı mı paylaşımsız mı nasıl anlaşılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA