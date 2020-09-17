PİNG ÖLÇER: Ping nedir, nasıl test edilir ve düşürülür?

Bir web sayfasından bağlantıya tıkladığınızda eğer gecikme yaşıyorsanız "Ping" denen bu terim tam bu noktada gecikmeyi ölçmenizi sağlamaktadır. Online oyunlarda önemli oranda karşımıza çıkan bu terim en basit tanımla bağlantınızın tepki süresidir. Peki, Ping nedir, oyunlarda ping nasıl düşürülür? İşte detaylar…

PİNG NEDİR?

Çoğu çevrimiçi oyun hem sizin hem de diğer kullanıcalarının ping süresini göstermektedir. Biraz önce de kısaca tanımladığımız gibi bağlantınızın tepki süresi olan Ping, ne kadar düşük olursa çevrimiçi oyunlar esnasında o kadar az problem yaşarsınız…

Genellikle 20 ms'nin altındaki ping sürelerinin "çok iyi" olarak sınıflandırıldığı bilinmektedir ve bu oran 150 ms'nin üzerine çıkmaya başladığında gecikmelerin yaşandığı bilinir.

OYUNLARDA PİNG NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Ping süresinin düşürülmesinin birçok farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunların hangisinin işe yarayacağını bulabilmek deneme yanılma yöntemi ile sağlanabilir.

Öyle ki eğer evinizdeki interneti video izleme mecraları ile meşgul eden farklı bir cihaz varsa bu sizin ping sürenizin etkilenebileceği anlamına gelmektedir. İnternetinizi ne kadar aktif cihaz aynı anda kullanıyorsa ping süreniz de bu durumla dolaylı olarak etkilenmektedir.

Bu nedenle ping sürenizi düşürmek için ilk adım, internetinizi kullanan diğer cihazları en aza indirmek olacaktır.

Öte yandan bir diğer yöntem ise laptopunuzu routerın yakınına taşımak ve Ethernet kablosu kullanmak olacaktır. Ethernet kablosu sinyallerle ilgili olarak yaşanan problemleri ortadan kaldırır.

Eğer hala ping sürenizin yüksek olduğunu keşfettiyseniz servis sağlayıcınızla iletişime geçmenizde yarar bulunmaktadır.

PİNG TEST ETME NASIL YAPILIR?

İnternet üzerindeki gezinme hızınızı etkileyen faktör ping süresi; ne kadar düşük olursa bu sizin gezinme hızınızın o kadar artacağını ifade etmekedir.

Ping değerinizin yüksek olup olmadığını ölmenin en önemli yolu ise bu işlemi yapmanızı sağlayan programlar ve online siteler olacaktır.

En önemli husus ise bu işlemi yaparken bilgisayarınızdaki tüm tarayıcı sayfalarını kapatarak yalnızca hız testi işlemi sağlayacak olan bu siteyi açık bırakmanız olacaktır.

Aynı zamanda eğer Ethernet kablosu kullanıyorsanız wifi kısmını kapatmanız gerekir ve internet ağınıza bağlı tüm cihazların ağ bağlantısını kesin.

Kendinize uygun online site ve programla ping değeri ölçme işleminizi bu şekilde gerçekleştirebilir ve buna göre belirli yöntemlerle değerinizi en düşüğe indirebilirsiniz. Böylece daha kaliteli bir ağ gezintisi sağlayabilirsiniz…

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