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ön sipariş ve çıkış tarihi: ’de ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacak?

Dün akşam PlayStation 5 Showcase etkinliğinde çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı belli oldu. Sony’nin yeni oyun konsolunun görkemli tanıtımının ardından oyun severler PS5 ön sipariş ve çıkış tarihi gibi bilgileri merak etmeye başladı. Çeşitli oyunların oynandığı lansman gecesinde PlayStation 5’in Kasım ayında çıkacağı bilgisi duyuruldu. Peki ve çıkış tarihi ne zaman? ’de ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacak?

Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:58 ABONE OL
PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi: PS5 Türkiye’de ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacak?

Oyun tutkunlarını yakından ilgilendiren ön sipariş ve çıkış tarihi merak ediliyor. Dün gece düzenlenen lansmanın ardından PlayStation 5 özellikleriyle belli oldu. Teknoloji tutkunları yeni konsol hakkında detaylı bilgi araştırmasına başladı. Öte yandan Sony tarafından paylaşılan bilgiye göre; PlayStation 5 standart sürüm fiyatı 499 dolar olarak belirlendi. Peki ve çıkış tarihi ne zaman, hangi tarihte? 'de ne zaman ve kaç TL'ye satışa çıkacak?

PS5 TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ VE ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Teknoloji devi Sony, PlayStation 5'in lansmanında konsolun çıkış tarihini açıkladı. Dünya genelinde büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PS5'in yeni lansmanında PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte tüm ayrıntılar…

PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi: PS5 Türkiye’de ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacak?

PS5 TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ VE ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre; 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.

PS5 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VE KAÇ TL'YE SATIŞA ÇIKACAK?

Sony tarafından paylaşılan bilgiye göre; PlayStation 5 standart sürüm fiyatı 499 dolar, PlayStation 5 Dijital sürüm fiyatı ise 399 dolar olarak açıklandı.

Blu-ray disk sürücülü PS5: 499 dolar

Disk sürücüsüz tamamıyla dijital PS5: 399 dolar

PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi: PS5 Türkiye’de ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacak?

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

  • GPU: 10,28 TFLOPS, 36 CU 2,23 GHz
  • İşlemci: 8x Zen 2 çekirdek – 3,5 GHz
  • Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
  • GPU mimarisi: Özel RDNA 2
  • Bellek bant genişliği: 448 GB/sn
  • Harici depolama: USB HDD desteği
  • Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü
  • Dahili depolama: 825 GB SSD
  • IO: 5,55 GB/sn (Ham) 8-9 GB/sn (sıkıştırılmış)
  • Artırılabilir hafıza: NVMe SSD Slotu

, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PLAY STATİON 5 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Birçok üründe olduğu gibi PS5'in de ilk kez ABD satış fiyatı duyuruldu. Bu ülkede 399 dolardan satışa sunulacak olan ürünün farklı bir versiyonu ise 499 dolar olacak. Aradaki 100 dolarlık farkın sebebi ise CD-Rom özelliği.

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PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi: PS5 Türkiye’de ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacak?
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