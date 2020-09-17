PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi: PS5 Türkiye’de ne zaman ve kaç TL’ye satışa çıkacak?

Oyun tutkunlarını yakından ilgilendiren PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi merak ediliyor. Dün gece düzenlenen lansmanın ardından PlayStation 5 özellikleriyle belli oldu. Teknoloji tutkunları yeni konsol hakkında detaylı bilgi araştırmasına başladı. Öte yandan Sony tarafından paylaşılan bilgiye göre; PlayStation 5 standart sürüm fiyatı 499 dolar olarak belirlendi. Peki PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi ne zaman, hangi tarihte? PS5 Türkiye'de ne zaman ve kaç TL'ye satışa çıkacak?

PS5 TÜRKİYE ÖN SİPARİŞ VE ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Teknoloji devi Sony, PlayStation 5'in lansmanında konsolun çıkış tarihini açıkladı. Dünya genelinde büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PS5'in yeni lansmanında PS5 Türkiye ön sipariş ve çıkış tarihi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte tüm ayrıntılar…