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Valisi Dağlı: Klimalardan virüs yayılıyor, çalışmaması lazım

Valisi Dr. , "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile düzenlenen koronavirüs denetimine katıldı. Vali Dağlı, bir alışveriş merkezindeki denetimde, "Klimalar üzerinden bakteri ve virüs yayılıyor. Çalışmaması lazım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 17:08 Son Güncelleme: 17.9.2020 17:09 ABONE OL
Samsun Valisi Dağlı: Klimalardan virüs yayılıyor, çalışmaması lazım

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde koronavirüs denetimlerine katıldı. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vali Dağlı, "Tüm ekiplerimizle sahadayız. Maske takma oranımız çok iyi. Sosyal mesafeye uymak lazım. Hijyen kurallarına uymalıyız. Genel olarak stabil duruma doğru gidiyoruz diye düşünüyoruz. Vezirköprü ve Havza ilçemizdeki vatandaşlarımızın daha da kurallara uymasını istiyoruz. Bulunduğumuz ortamda kurallara genel olarak uyuluyor. Burada önemli olan kesinlikle klimaların çalıştırılmamasıdır. Klimalar üzerinden bakteri ve virüs yayılıyor. Çalışmaması lazım. Sağlık alanındaki kapasitemiz iyi. Ama rehavete kapılmamak lazım" dedi.

Kurallara uyulması uyarısında bulunan Vali Dağlı, "Uygulamalarımızı arttırdık. Karantinada olması gerekirken olmayanları kesinlikle affetmiyoruz. Covid olan vatandaşlarımızı, yurtlarımızda misafir etmeye başladık. 18 vatandaşımız yurtlarda kalıyor. Günden güne bu sayı artıyor. Temennimiz evde olmalarıdır. Vatandaşlarımız duyarlı olmalıdır" diye konuştu.

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Samsun Valisi Dağlı: Klimalardan virüs yayılıyor, çalışmaması lazım
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