ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans kurumları arasındaki ortaklıkla birlikte her hafta Çarşamba günleri Milli Piyango Online ile canlı çekilişi düzenlenerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunulan Şans Topu sonuçları bugün (16 Eylül 2020 Çarşamba) günü yapıldı ve MP TV canlı yayın ile şanslı numaralar belirlenerek duyuruldu. 16 Eylül 2020 Çarşamba (bugün) yapılan canlı çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilerek sunulan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler bugünkü şanslı numaraları öğrenmek ve biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek amacıyla Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. MPİ Şans Topu 16 Eylül çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇLARI! (16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online ile 16 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaralarına ilişkin detaylar şöyle;