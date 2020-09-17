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çekilişi sonuçları açıklandı! Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Bilet sorgulama ekranı

çekiliş sonuçları canlı yayın ile çekiliş günlerinde açıklanıyor. Ağustos ayından itibaren Online koordinesinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi şans oyunu tutkunu birçok vatandaş için ilgi odağı oldu. Peki, Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık altında, Sayısal Loto sonuçları ve Sayısa Loto bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. Son çekilişte kazandıran numaraları bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:24 ABONE OL
Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Bilet sorgulama ekranı

, On Numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto gibi oyunlar, bir süredir Online tarafından gerçekleştiriliyor. 20 numaralı Sayısal Loto çekilişi de 16/09/2020 tarihinde akşam saat 21:30'da canlı yayın ile gerçekleştirildi. Bu çekilişin ardından kazandıran numaralar ve joker numara belli oldu. Devreden büyük ikramiye sayısı ve kazandıran numaralar dün akşamki çekilişten bu yana araştırılıyor.

16 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ Çılgın Sayısal Loto 16 Eylül canlı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, günün kazandıran numaralarını öğrenerek biletinizle sorgulama yaparak kontrol edebilirsiniz. İşte 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları: 35 - 85 - 25 - 19 - 47 - 57 + 55 (Joker)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Bilet sorgulama ekranı

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın ; www.millipiyangonline.com üzerinden, uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Bilet sorgulama ekranı

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Bilet sorgulama ekranı
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