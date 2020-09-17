Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto, On Numara, Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto gibi oyunlar, bir süredir Milli Piyango Online tarafından gerçekleştiriliyor. 20 numaralı Sayısal Loto çekilişi de 16/09/2020 tarihinde akşam saat 21:30'da canlı yayın ile gerçekleştirildi. Bu çekilişin ardından kazandıran numaralar ve joker numara belli oldu. Devreden büyük ikramiye sayısı ve kazandıran numaralar dün akşamki çekilişten bu yana araştırılıyor.

16 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ Çılgın Sayısal Loto 16 Eylül canlı çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranını burada bulabilir, günün kazandıran numaralarını öğrenerek biletinizle sorgulama yaparak kontrol edebilirsiniz. İşte 16 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…