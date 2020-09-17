SON DAKİKA HABERİ! 17 Eylül Türkiye'de güncel corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 17 Eylül 2020 Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…

Ortaya çıktığı ilk günden itibaren şaşkına çeviren bir hızla tüm dünyaya yayılım gösteren coronavirüs salgınıyla ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk vakadan bu yana 7 bin 249 vatandaşımız vefat etti. Salgın başlangıcından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının filyasyon çalışmaları ve diğer araştırmalarıyla elde ettikleri verilerle günlük entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayıları, Sağlık Bakanı Dr. Fahretttin Koca'nın kişisel Twitter hesabı ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında televizyon canlı yayınında vaka ve ölü sayısı ile günlük tablo olarak son durum bilgileri açıklanıyor. Bu bilgiler ışığında 17 Eylül 2020 Perşembe vaka ve ölü sayısı ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 17 Eylül Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Sorusu üzerinde araştırma yapıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan 17 Eylül 2020 Perşembe Türkiye vaka ve ölü sayıları ile corona virüsü son durum tablosu bilgilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük tablo son durum tablosu değerlendirmeleri, 17 Eylül Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ve günlük tablo verileri şöyle...
TOPLAM VEFAT SAYISI: 63
TOPLAM TEST SAYISI: 112.645
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.771
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.342
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.
Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.
57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.