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SON DAKİKA HABERİ! olayında şok gelişme! ’ın annesi

Tüm Türkiye’de gündem olan ’ın ölüm olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olarak bilinen Ümit Can isimli şahsın annesi olarak tanınan ’un evinde ölü olarak bulunduğu son dakika olarak ajanslardan duyuruldu. "Yurt annesi" olan Gülay Uygun’un ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma başlatılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 17.9.2020 23:08 Son Güncelleme: 17.9.2020 23:16 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

Ülke genelinde yankı bulan 'ın ölümü olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can isimli şahsın annesi evinde tabancayla baş kısmına tek el ateş edilmiş şekilde olarak bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA HABERİ! ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA ŞOK GELİŞME!

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki 'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

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SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…
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