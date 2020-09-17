SON DAKİKA HABERİ! Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun…

Ülke genelinde yankı bulan Aleyna Çakır'ın ölümü olayına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can isimli şahsın annesi Gülay Uygun evinde tabancayla baş kısmına tek el ateş edilmiş şekilde olarak bulundu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA HABERİ! ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA ŞOK GELİŞME!

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.