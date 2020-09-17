Son dakika Haberi | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Fahrettin Koca duyurdu: Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

'ARTIŞ YAŞANAN İL OLMAMASI, SON DERECE UMUT VERİCİDİR'

Türkiye'deki hastane doluluk oranları üzerinden konuşan Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 51,6. Yoğun bakım yatak doluluk oranımız bütün Türkiye ortalaması olarak yüzde 66,3. Ventiletör yani solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33,6. İllerimizdeki durum ise en çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri, yüzde 39,37. Bu ilimizi yüzde 38,84 ile Ankara, yüzde 36,99 ile Mersin takip ediyor. Son 3 günün son hafta ile karşılaşması dikkate alındığında ise artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir. Hasta sayısında azalış olan illerimize baktığımızda ise son ayla kıyasladığımızda son haftayı Artvin'de yüzde 27,71 Bartın'da yüzde 26,37, Ardahan'da yüzde 9,28 ile ciddi düşüşler olduğunu görmüş oluyoruz. Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52,9, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64,8, ventiletör doluluk oranı yüzde 28,1. Son ay günlük ortalamam pnömani yani zatüre vaka oranı ise yüzde 6,02, Son hafta pnömani zatüre oranı yüzde 3,02. Son 3 güne geldiğimizde ise bu zatürre oranını yüzde 2,39'a indiğini görmüş oluyoruz. Özellikle zatürre oranı bizim için son derece önemli. Erken filyason yapılıp hastanın erken tespit edilip erken tedavinin başlamasıyla zatürrenin azaldığını ve bu azalan pnömeniyi tedavi etmede de başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son ayda yüzde 6,02'den 2,39'a hatta son haftaya baktığımızda 3,02'den 2,39'a. Ankara'da bu filyasyonun yoğun yapıldığını, hastaya ulaşılır olduğunu, zatürre oranın düştüğünü, dolayısıyla hastane yükünün bundan sonra daha da azalacağını göstermesi açısından son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.