Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

Haftalardır Müge Anlı canlı yayınında işlenen Aleyna Çakır'ın ölümü olayından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Programa katılarak genç kızın erkek arkadaşı tarafından gördüğü işkence ve şiddeti ortaya çıkaran tanıkların anlattıkları adeta kan dondurmuş ve Aleyna Çakır'ın ölümünde cinayet şüphesine neden olmuştu. Genç kızın vücudundaki darp izleri bu şüpheleri güçlendirirken soruşturma ise halen sürüyor. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin Müge Anlı'dan gelen son dakika gelişmeleri…
Müge Anlı programında işlenen Aleyna Çakır olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Genç kızın boğazında bornoz bağlı şekilde evinde cesedinin bulunmasıyla şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. 21 Yaşındaki Aleyna'nın ailesi Müge Anlı canlı yayınında adalet istiyor!
YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR!
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin her geçen gün kan donduran detaylar ortaya çıkarken Müge Anlı programında tanıkların anlattıkları yürekleri yakıyor. 21 Yaşındaki Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'dan aylarca gördüğü işkenceye şahit olan yakınları yaşanan olayları bir bir gün yüzüne çıkartırken olayda cinayet şüphesi bulunuyor…
Son Dakika Haberleri | Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Müge Anlı'da açıklandı: Vücudundaki darp izleri... | Video
CANLI YAYINDA ŞİDDET UYGULAMIŞTI
Nisan ayında Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun genç kızı öldüresiye dövmüş ve bu işkence anlarını canlı yayında sosyal medya hesabına taşımıştı. Yaşanan bu olayla beraber Aleyna'nın yakınları genç kızın devamlı olarak şiddet gördüğünü ifade etti.
İNTİHAR SÜSÜ ŞÜPHESİ
Öte yandan Aleyna'nın olay yeri incelemesinde bulunduğu pozisyon nedeniyle ve vücudundaki darp izleri de göz önüne alınarak genç kızın ailesi ve arkadaşları Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından canice katledildiğini ve ardından olayı intihar süsü vererek kapatmaya çalıştığını iddia ediyor…
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