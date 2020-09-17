Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

haberler... ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

ile Tatlı Sert Programının bugün gerçekleşen canlı yayınında haftalardır işlenen olayından gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç kızın şüpheli ölümünün üzerine olayın perde arkası araştırılırken programa katılan tanıkların Aleyna Çakır'ın Ümit Can Uygun'dan gördüğü işkenceleri ortaya çıkması üzerine tüm izleyenler şaşkına dönmüştü. 21 Yaşındaki Aleyna'nın intihar mı ettiği yoksa öldürülüp intihar süsü mü verildiği konusu üzerinde duruluyor. İşte Müge Anlı canlı yayınından gelen son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.9.2020 12:21 ABONE OL
Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

Haftalardır canlı yayınında işlenen 'ın ölümü olayından gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Programa katılarak genç kızın erkek arkadaşı tarafından gördüğü işkence ve şiddeti ortaya çıkaran tanıkların anlattıkları adeta kan dondurmuş ve Aleyna Çakır'ın ölümünde cinayet şüphesine neden olmuştu. Genç kızın vücudundaki darp izleri bu şüpheleri güçlendirirken soruşturma ise halen sürüyor. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin Müge Anlı'dan gelen son dakika gelişmeleri…

ALEYNA ÇAKIR İNTİHAR MI ETTİ YOKSA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı programında işlenen Aleyna Çakır olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Genç kızın boğazında bornoz bağlı şekilde evinde cesedinin bulunmasıyla şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. 21 Yaşındaki Aleyna'nın ailesi Müge Anlı canlı yayınında adalet istiyor!

Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR!

'ın ölümüne ilişkin her geçen gün kan donduran detaylar ortaya çıkarken programında tanıkların anlattıkları yürekleri yakıyor. 21 Yaşındaki Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'dan aylarca gördüğü işkenceye şahit olan yakınları yaşanan olayları bir bir gün yüzüne çıkartırken olayda cinayet şüphesi bulunuyor…

Son Dakika Haberleri | Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Müge Anlı'da açıklandı: Vücudundaki darp izleri... | Video

Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

CANLI YAYINDA ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Nisan ayında Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun genç kızı öldüresiye dövmüş ve bu işkence anlarını canlı yayında sosyal medya hesabına taşımıştı. Yaşanan bu olayla beraber Aleyna'nın yakınları genç kızın devamlı olarak şiddet gördüğünü ifade etti.

Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

İNTİHAR SÜSÜ ŞÜPHESİ

Öte yandan Aleyna'nın olay yeri incelemesinde bulunduğu pozisyon nedeniyle ve vücudundaki darp izleri de göz önüne alınarak genç kızın ailesi ve arkadaşları 'ın erkek arkadaşı Ümit Can Uygun tarafından canice katledildiğini ve ardından olayı intihar süsü vererek kapatmaya çalıştığını iddia ediyor…

Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA