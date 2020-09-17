Son dakika haberler... Aleyna Çakır ölümünde intihar süsü şüphesi! Genç kız cinayete mi kurban gitti? Vücudundaki darp izleri...

Haftalardır Müge Anlı canlı yayınında işlenen Aleyna Çakır'ın ölümü olayından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Programa katılarak genç kızın erkek arkadaşı tarafından gördüğü işkence ve şiddeti ortaya çıkaran tanıkların anlattıkları adeta kan dondurmuş ve Aleyna Çakır'ın ölümünde cinayet şüphesine neden olmuştu. Genç kızın vücudundaki darp izleri bu şüpheleri güçlendirirken soruşturma ise halen sürüyor. İşte Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin Müge Anlı'dan gelen son dakika gelişmeleri…

ALEYNA ÇAKIR İNTİHAR MI ETTİ YOKSA ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı programında işlenen Aleyna Çakır olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Genç kızın boğazında bornoz bağlı şekilde evinde cesedinin bulunmasıyla şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. 21 Yaşındaki Aleyna'nın ailesi Müge Anlı canlı yayınında adalet istiyor!