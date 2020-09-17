Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi metro yoluna düştü

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır." denildi.