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: - istasyonunda bir kişi yoluna düştü

- İstasyonu'nda bir kişi yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:33 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi metro yoluna düştü

- istasyonu'nda bir kişi yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı.

Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi metro yoluna düştü

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay nedeniyle / ve Gayrettepe istasyonları kapatıldı.

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi metro raylarına düştü | Video

Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi metro yoluna düştü

'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman hattı / istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır." denildi.

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Son dakika: Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi metro yoluna düştü
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