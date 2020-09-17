Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

GERÇEK KISA SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Rize Ardeşen'de 12 katlı binanın asma katında bulunan ve içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzeneğin üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu belirlendi. Tahliye edilen binaya girişlere izin verildi, kapatılan Tunca beldesi yolu da ulaşıma açıldı.