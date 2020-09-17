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Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

Son dakika haberi: 'nin Ardeşen ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. 12 katlı binanın asma katında, içinde; pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzenek tespit edildi. Olay yerine polis, itfaiye ve bomba imha uzmanları geldi. Bölge şeritlerle çevrildi, yol trafiğe kapatıldı. Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 15:22 Son Güncelleme: 17.9.2020 15:30 ABONE OL
Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

'nin Ardeşen ilçesinde 12 katlı binanın asma katında, içinde; pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzenek bulundu. Bina tahliye edilirken, bomba imha uzmanlarının incelemelerde bulundu.

Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

Ardeşen ilçesi Düz Mahallesi Hamit Efendi Caddesi'nde bulunan 12 katlı bir binanın temizlik görevlisi Arif Nalbant (32), saat 10.30 sıralarında binanın asma katında, içinde; pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan bir düzenek fark etti.

Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

Nalbant'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye ederken, gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, inceleme başlattı. Köylere ulaşımın sağlandığı Tunca Grup yolu ise tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İlçe Emniyet Müdürü Furkan Fatih Ersoy da olay yerine geldi. Ekiplerin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

GERÇEK KISA SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Ardeşen'de 12 katlı binanın asma katında bulunan ve içinde pil, telefon ekranı, telefon iç parçası ve 3'lü led çubuk olan düzeneğin üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Paniğe neden olan düzeneğin çocukların teknoloji dersi için hazırladığı proje ödevi olduğu belirlendi. Tahliye edilen binaya girişlere izin verildi, kapatılan Tunca beldesi yolu da ulaşıma açıldı.

Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...

'İLK ÖNCE ÇÖP ZANNETTİM'

Bina yöneticisi Şakir Enginar, "Sabah ilk gördüğümde çöp zannettim ve kenara koydum. Daha sonra bina görevlisi, içinde kablo falan görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, tehlikeli olabileceğini belirtti ve bunun üzerine binayı boşalttık. Bomba arama köpeği de getirildi. Yapılan incelemenin ardından herhangi bir tehlike olmadığını söylediler" dedi.

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Son dakika: Tüm ilçe ayağa kalktı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşkına döndü! Bu kadarına da 'Pes' dedirten olay...
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