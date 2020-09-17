Süper Lig'de maçlar seyircili, taraftarlı oynanacak mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı seyircili mi olacak?

Süper Lig'de maçlara taraftar, seyirci alınacak mı? Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını, futbol dünyasını da derinden etkiledi. Öyle ki, karşılaşmaların devre arasına kadar seyircisiz oynanacağı TFF tarafından açıklanmıştı. TFF'nin bu kararı sonrasında Kulüpler Birliği harekete geçti. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, maçlara taraftar alınması için Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşeceklerini son dakika duyurdu.

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile seyirci konusunu görüşüp, en azından stadyumların belirli bölümlerinin, örneğin locaların ve ona benzeri alanların kulüplere gelir getirebilmesi için açılabilmesi talebinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı da önümüzdeki günlerde belli olacak.