Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Bugün gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Milli Piyango Online tarafından yapılacak Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak. Peki, çekiliş saat kaçta gerçekleştirilecek ve son çekilişte kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık atlında, Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru ve son kazandıran numaralar yer alıyor.
17 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…
Süper Loto 17 Eylül çekilişi canlı yayın ile bilet sorgulama motoruna buradan ulaşabilir, kazandıran numaralar ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte MP TV ile 17 Eylül Süper Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.