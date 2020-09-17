Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

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sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

çekiliş sonuçları için geri sayım saatler içinde sona erecek. Süper Loto çekilişi canlı yayın ile yapılacak ve Online koordinesinde gerçekleştirilecek. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Bu başlık altında, 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar ve bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. İşte, bugünkü çekilişle ilgili merak edilenler ve son açıklanan Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 17:29 Son Güncelleme: 17.9.2020 17:29 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Bugün gerçekleştirilecek çekilişi için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Online tarafından yapılacak Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli olacak. Peki, çekiliş saat kaçta gerçekleştirilecek ve son çekilişte kazandıran numaralar hangileri oldu? Bu başlık atlında, Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama motoru ve son kazandıran numaralar yer alıyor.

17 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 17 Eylül çekilişi canlı yayın ile bilet sorgulama motoruna buradan ulaşabilir, kazandıran numaralar ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte MP TV ile 17 Eylül Süper Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Eylül Süper Loto sonuçları: 7 - 8 - 46 - 24 - 45 - 33

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli olacak! 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı
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