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3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın operasyonunda 3 milyon dolara satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 13:30 ABONE OL
Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde bir kişinin elindeki tarihi eserleri 3 milyon dolar karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda H.G., M.Y., M.S.E., E.V. ve C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda Tevrat olduğu değerlendirilen 6 tarihi deri kitap, 1 tunç testi ve çeşitli boyutlarda 15 tarihi obje olmak üzere toplamda 22 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Tarihi eserleri 3 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
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