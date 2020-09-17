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Tarlada kurdukları çadırda kumar oynayanlar suçüstü yakalandılar

'nin Yahşiyan ilçesinde "çadırda kumar oynanıyor" ihbarı üzerine ilçe jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden jandarma, boş arazide kurdukları çadırda kumar oynayan 37 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahıslara toplamda 161 bin 875 lira ceza kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:09 Son Güncelleme: 17.9.2020 11:17 ABONE OL
Tarlada kurdukları çadırda kumar oynayanlar suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde boş bir araziye kurulan çadırda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Tarlada kurdukları çadırda kumar oynayanlar suçüstü yakalandılar

Dün gece saat 23.30 sıralarında düzenlenen operasyonda, aydınlatması jeneratörle sağlanan bir çadır içerisinde çoğunluğu Ankara'dan geldiği tespit edilen 37 kişi tombala makinesi ile kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Tarlada kurdukları çadırda kumar oynayanlar suçüstü yakalandılar

TARLANIN ORTASINA ÇADIR KURMUŞLAR

İl dışından gelerek tarlanın ortasında çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 116 bin 550 lira ceza uygulandı.

Tarlada kurdukları çadırda kumar oynayanlar suçüstü yakalandılar

Kumar oynadıkları gerekçesiyle de Kabahatler Kanunundan kişi başı bin 125 liradan toplamda 45 bin 325 lira olmak üzere toplamda 161 bin 875 lira idari yaptırım uygulandı.

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Tarlada kurdukları çadırda kumar oynayanlar suçüstü yakalandılar
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