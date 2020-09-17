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’de ilk koronavirüs aşısı yapıldı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı ilk aşı ’de yapıldı. ’in geliştirdiği aşı, Hacettepe’de gönüllülere uygulandı

ANKARA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 ABONE OL
Türkiye’de ilk koronavirüs aşısı yapıldı
Çin'de geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. Çinli bir firma tarafından geliştirilen aşı, ilk etapta 1200-1300 sağlık personeline yapılacak, 14 gün sonra aynı kişilere bir kez daha uygulanacak ve sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşılacak. Sonrasında ise gönüllülük esasına göre başvuranlara tekrar bu aşının yapılması planlanıyor. Ağırlıkla kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

PROTOKOL İMZALANMIŞTI
Aşının, Ankara'da Hacettepe, Ankara Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nin de arasında bulunduğu diğer hastanelerde de yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, İstanbul'da Marmara, İstanbul Üniversitesi Tıp fakülteleri ile birlikte özel hastanelerin yanı sıra İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya'nın da arasında bulunduğu illerde bazı hastaneler merkez olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada dünyada yapılan bazı çalışmalara Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuş, klinik aşamasında Türkiye'nin aşılama çalışmalarına dahil olacağını söylemişti. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı.

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Türkiye’de ilk koronavirüs aşısı yapıldı
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