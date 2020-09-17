Üst seviyeden tahrik indirimi

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), dün 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Şeker, önceki ifadelerini tekrarlayarak ağlayan bir kadını kurtarmak isterken olayların bu duruma gelmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise sanıktan şikayetçi olurken, mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Şeker'in, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve alacağı cezada, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.Şeker'in avukatı ve Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, mütalaayı kabul etmediklerini ve suç vasfının değişeceğini öngördüklerini, bu nedenle müvekkilinin tutuklu kaldığı süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için erteledi. Avukat Aladağ, "Savcılık olayı iddianamede olduğu gibi değerlendirdi. İyi hal hususları da düşünülürse 10 yıllık bir ceza ön görülüyor. Bunu kabul etmiyoruz. Meşru müdafaa hükümleri uygulanması gerekir. Kabul edilmediğini düşünürsek, kasten yaralamanın ölümle neticelenmesi suçunun bu olayda uygulanması gerekir. Böyle uygulanırsa da 6 yıl ceza alır ve tahliye edilir" diye konuştu.