VoLTE nedir? VoLTE ne demek? VoLTE kapatma ayarları nasıl yapılır?

Teknoloji çağının en güzel buluşlarından birisi de VoLTE sistemidir. VoLTE servisini etkinleştirmeniz ile HD+ kalitede telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde kalabalık bir ortamda veya yoğun gürültülü bir yerde bulunduğunuz zaman sessiz bir yerde konuşma yapıyormuş gibi en iyi ses deneyiminden faydalanabiliyorsunuz. Bu teknoloji ile hem karşı taraf hem de siz karşı tarafın sesini çok iyi bir şekilde algılayabilirsiniz. VoLTE sistemi hem ses hem de veri kullanımını aynı anda sunabilen bir teknoloji olarak bilinir. Ayrıca bu uygulama ile sesli aramadan video görüşmeye kadar birçok özelliğinden faydalanılmaktadır. Hem konuşurken bir yandan da internetinizi gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Bilmeniz gereken bir şey var oda VoLTE uygulaması internet ile çalışmakta ve yaptığınız arama sonucu internet paketinizden düşmektedir. VoLTE ne demek? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. VoLTE ücretli mi? Nasıl kapatılır? İşte detaylar.

VoLTE NEDİR?

VoLTE olarak bilinen bu teknoloji daha çok ses aramalarının LTE şebekesi üzerinden yapılmasını sağlayan, kaliteli görüşme imkanı sunan hizmettir. Başka bir deyiş ile VoLTE (Voice Over LTE), telefonlarımızda bulunan ve hizmet almış olduğumuz GSM operatörleri tarafından sağlanan bir sunucu vasıtasıyla 4.5G üzerinden HD ses kalitesinde telefon görüşmesi yapabilmenizi sağlayan bir servis ağıdır.

VoLTE NE DEMEK?

VoLTE kısaca nesnelerin ve giyilebilir cihazlar dahil olmak üzere bütün bir veri terminalleri sayesinde yüksek hızlı kablosuz iletişimdir.

VoLTE AYARLARI NASIL YAPILIR?

Popüler bir teknoloji olan VoLTE ayarlarını şu şekilde yapabilirsiniz:

Android telefonu olan kişilerde VoLTE özelliğini aktif hale getirmek için yapmanız gereken; Ayarlar- Bağlantılar- Mobil Ağlar- VoLTE aramaları seçeneğini aktif hale getirmiş olursunuz.

VoLTE NASIL ÇALIŞIR?

VoLTE teknolojisi şu şekilde çalışabilmektedir:

Android cihazlarda VoLTE özelliğini aktif hale getirmek için ise Ayarlar- Bağlantılar -Mobil Ağlar -VoLTE aramaları seçeneğini aktif hale getiriniz. Bu şekilde çalışmış olacaktır.

IPhone telefonlar ise; Ayarlar- Hücresel- Hücresel Veri Seçenekleri 'ne gidip LTE'yi Etkinleştir'e veya Ayarlar- Mobil Veri ve LTE'yi Etkinleştir'e dokunarak VoLTE sistemini çalıştırmış olursunuz.

VoLTE ÜCRETLİ Mİ?

VoLTE ücretsiz mi veya ücretli mi diye merak edenler için şunu diyebiliriz ki bu teknoloji hizmeti tamamen ücretsiz kullanıma sunulmaktadır. Fakat desteği olan cihazınızın faktörü ve karşı tarafında desteğinin olması gibi şartları bulunmaktadır.

VoLTE NASIL KAPATILIR?

VoLTE teknolojisinin nasıl kapatıldığı hakkında çok fazla araştırılma yapılmaktadır. Bu konu hakkında şunu diyebiliriz ki telefonlara göre farklılık göstermektedir. Şu şekilde VoLTE kapatabilirsiniz:

Samsung telefonlarda VoLTE ayarını kapatmak için; Arama Ayarları – Giden Sesli Arama – Uygun Olduğunda VoLTE Kullanan seçeneğinin işaretini kaldırarak,

LG telefonda VoLTE ayarını kapatmak için; HD+ Görüşme seçeneği onay işaretini kaldırarak,

VoLTE İNTERNET YER Mİ?

VoLTE uygulamasından yapılan aramalar operatör tarafından sağlanmış olan sunucular ile yönetilmektedir. Bu sayede yapmış olduğunuz bütün görüşmeler arama paketlerinizden düşer.

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