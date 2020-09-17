Yer: İstanbul! Turist kadın, sevgilisini sokak ortasında dövdü

Fatih'te bir turst bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çiftin kavgası kameralara yansıdı.

GERİYE DOĞRU KAÇARAK KENDİNİ KURTARDI



Olay Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı.

Son dakika: Fatih'te erkek arkadaşını sokak ortasında döven kadın turist kamerada! | Video

Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.