Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yer: İstanbul! Turist kadın, sevgilisini sokak ortasında dövdü

Yer: İstanbul! Turist kadın, sevgilisini sokak ortasında dövdü

İstanbul Fatih'te sevgililer arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam kaçarak kendini kurtarmaya çalıştı. Şaşkına çeviren kavga saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:27 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:39 ABONE OL
Yer: İstanbul! Turist kadın, sevgilisini sokak ortasında dövdü

Fatih'te bir turst bir kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Çiftin kavgası kameralara yansıdı.

GERİYE DOĞRU KAÇARAK KENDİNİ KURTARDI

Olay Fatih Aksaray'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turist çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü. Adam ise kadının saldırısı karşısında geriye doğru kaçarak kendini korumaya çalıştı.

Son dakika: Fatih'te erkek arkadaşını sokak ortasında döven kadın turist kamerada! | Video

Kadının erkek arkadaşını dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer: İstanbul! Turist kadın, sevgilisini sokak ortasında dövdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA