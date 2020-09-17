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Yıkılan duvarı sokak lambası direği ayakta tutuyor

'da meydana gelen kaza sonrasında enteresan bir olay yaşandı. Tarihi Kaleiçi semtinde kamyonun çarptığı iş yerinin duvarı sokaktaki lamba direği sayesinde ayakta kalmayı başardı. Oluşan boşluktan hırsız girme ihtimaline karşı iş yeri sahibi dükkanda yatıp kalkmaya başladı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 08:40 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:00 ABONE OL
Yıkılan duvarı sokak lambası direği ayakta tutuyor

Turizm kenti 'nın önemli noktalarından olan ve her yıl binlerce tatilcinin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi'nde geçen hafta ilginç bir kaza yaşandı.

Yıkılan duvarı sokak lambası direği ayakta tutuyor

Tuzcular Mahallesi Paşa Cami Sokak'ta bulunan Mustafa Canlı'ya ait halı dükkanının arka duvarına, sokaktan geçmeye çalışan bir kamyon çarptı.

Yıkılan duvarı sokak lambası direği ayakta tutuyor

İş yerinin ana gövdesinden ayrılan duvar, bitişiğindeki sokak lambasına dayandı. Duvarın ayrılması sonucu oluşan büyük boşluk nedeniyle iş yerinin iç kısmı da gözükmeye başladı.

Yıkılan duvarı sokak lambası direği ayakta tutuyor

HIRSIZ GİRME İHTİMALİNE KARŞI DÜKKANDA KALIYOR

İş yeri sahibi Mustafa Canlı, oluşan boşluktan hırsız girme ihtimaline karşı dükkanda yatmaya başladı. Binanın yıkılma tehlikesine karşı sokak, belediye tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yıkılan duvarı sokak lambası direği ayakta tutuyor

Mustafa Canlı, iş yerine çarpan kamyonun şoföründen şikayetçi oldu. Sokak lambasına dayanan duvarı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

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Yıkılan duvarı sokak lambası direği ayakta tutuyor
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