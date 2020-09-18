“14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdın" deyip kurşun yağdırdı

"14 YAŞINDAKİ KIZI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDIN" DEYİP ATEŞ ETTİ

Olayın meydana geldiği iş yerinin sahibi, olayın taraflarını tanımadığını belirterek, "Vurulan şahıs iş yerime gelerek telefonunu yaptırmak istedi. Telefonunu kontrol ettiğim sırada içeriye diğer şahıslar girdi. Bu sırada yaralanan şahıs bıçak çekince, içeriye girenlerden birisi dışarı çıktı ve kısa bir süre sonra elinde silahla girdi. Ateş edip ayağından vurdu. Ne olduğunu anlayamadık" dedi. İş yerinde bulunan bir müşteri ise içeriye giren gruptan bir kişinin vurulan şahısa "14 yaşındaki kızı kaçırıp uyuşturucuya alıştırdın" dedikten sonra ateş ettiğini, olayın ardından vurulan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken diğer kişilerin kaçtığını söyledi.