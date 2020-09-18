76 yıllık kadın terzisine "Yılın Ahisi" plaketi

Vali Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Erzurum, geçmişten günümüze kadar bölgenin ve yakın ülkelerin ulaşım bağlantı merkezi olmuştur. Demir yolu, hava ve kara yolu ulaşım ağıyla şehrimiz birçok ilden daha avantajlıdır. Bu yüzden artık bizler üretime yönelmeliyiz. " dedi.

Devlet olarak, organize sanayi bölgelerinde yeni fabrikalar yaptıklarını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Bize aktarılan kaynakları hep bu fabrikaların yapımında kullandık. Organize Sanayi Bölgemizde çalışan sayısı bin kişiye ulaştı, Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bu sayıları 2 binlere kadar çıkaracağız. 4 fabrikamızın temelleri atıldı, 2 ay içinde kabasını tamamlayacağız. Kışın da ince işçiliklerini tamamlayacağız. Sanayicimizle, esnafımızla el birliği ile ilimizi ülkemizi kalkındıracağız."

Vali Memiş, ardından Fırat ve beraberindeki yılın ahisi Güneyin, yılın kalfası Özbenni ile yılın çırağı Arıcı'ya plaket ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imzalı berat verdi.