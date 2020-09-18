Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimlerinde büyük fırsat! İşte 24 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu!

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu bir sonraki haftaya her zaman olduğu gibi dopdolu indirimlerle geliyor. Elektronikten, mutfak gereçlerine, ev aletlerine ve bilgisayar aksesuarlarına kadar çok çeşitli ürünlerin yer aldığı katalogda sınırlı sayıdaki ürünlere sahip olmak isteyen kişiler Perşembe günleri mağazalara akın ediyor. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 24 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu ve indirimlerin detayları…
Her hafta satışa sunduğu aktüel ürünlerle müşterilerini memnun eden A101 market zinciri yeni hafta kataloğu bugünden vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Ev gereçlerinden teknolojiye ve giyime birbirinden farklı ürünler Aldın Aldın fırsatlarıyla mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak…
A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ''İndirim Marketi" konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı "Harca Harca Bitmez"dir.
2019'u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200'den fazla ürün tedarik edilmektedir.
A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya'nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.
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