Alibeyköy Barajı’nda korkutan çekilme

İSTANBUL'DAKİ barajların doluluk oranları, 2014 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği bölgelerde hayvanların otladığı görüldü. İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2014'teki 15.25'lük düşük seviyesinin ardından 2020 Eylülde 41.88 geriledi. Alibeyköy Barajı'nda 2019 Eylül ayında yapılan ölçümlerde yüzde 49.89 olan doluluk oranı, 2020 Eylül ayı itibariyle yüzde 21.10 seviyesine kadar geriledi.