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'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...

'de bir kafeteryada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi bacağından vuruldu. Silahlar sesleriyle kafedekilerin kaçışı ve saldırganların uzaklaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 12:13 Son Güncelleme: 18.9.2020 12:18 ABONE OL
Arnavutköy'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...

Olay dün gece saat 23:30 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Arnavutköy'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...

Kavganın büyümesi üzerine silah sesleri duyuldu. Bir kişinin bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandığı kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...

YARALI, JANDARMA KARAKOLUNA SIĞINDI

Silahtan çıkan kurşunlarla bir kişinin yaralandığı olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralanan kişi ise kafeterya yakınındaki jandarma karakoluna sığındı.

Arnavutköy'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...

Yaralı, jandarma karakolu bahçesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili çalışma başlattı.

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Arnavutköy'de dehşet dolu gece! 1 kişi bacağından vuruldu...
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