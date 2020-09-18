ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı izle: Aleyna Çakır olayında neler yaşanıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her zaman olduğu gibi yine ilkler yaşanıyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır'ın intihar etmesi olayı ile ilgili, son günlerde birçok tanık ve Aleyna'nın arkadaşı canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundular. Özellikle Ümitcan Uygun ile ilgili yapılan açıklamaların ardından Ümitcan Uygun, programa katılanlar hakkında tepki çeken ifadeler kullanmıştı ve birçok kişi Uygun tehdit edildiğini söylemişti. Son olarak Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ederek öldüğü iddia edildi. İşte, Aleyna Çakır olayında son gelişmeler ve atv canlı yayını…
Okların bir anda kendisine döndüğü anne Gülay Uygun, önceki gece Ankara Keçiören'de boş bir alanda silahla vurulmuş hâlde ölü olarak bulundu.
İşte, Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten takip ettiği Ümitcan Uygun - Aleyna Çakır olayına ilişkin gelişmeler...
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı.
Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.
ANNE UYGUR HAKKINDA İDDİADA BULUNULDU
Aleyna Çakır'ın ölümü ile Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı olarak katılan bir kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.
Son dakika haberi: "Aleyna Çakır olayında Türkiye'yi sarsacak yeni ölüm! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun' ölü bulundu | Video
ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ
3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.