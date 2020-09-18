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| ile Programı izle: olayında neler yaşanıyor?

, olayını aydınlatmak için son günlerde büyük canlı yayın başarılarına imza atıyor. Müge Anlı ile programına katılan tanıklar ve her iki tarafından arkadaşları, atv canlı yayını içerisinde kritik açıklamalarda bulunuyor. Peki, ’yi sarsan olayda son durum ne? Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Bu başlık altından, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için atv canlı yayınına ulaşabilir, olaylar ile ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz. İşte, atv canlı yayını ve Müge Anlı izle seçeneği…

Giriş Tarihi: 18.9.2020 09:59 ABONE OL
ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı izle: Aleyna Çakır olayında neler yaşanıyor?

ile programında her zaman olduğu gibi yine ilkler yaşanıyor. Tüm 'nin konuştuğu 'ın intihar etmesi olayı ile ilgili, son günlerde birçok tanık ve Aleyna'nın arkadaşı canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundular. Özellikle Ümitcan Uygun ile ilgili yapılan açıklamaların ardından Ümitcan Uygun, programa katılanlar hakkında tepki çeken ifadeler kullanmıştı ve birçok kişi Uygun tehdit edildiğini söylemişti. Son olarak Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ederek öldüğü iddia edildi. İşte, Aleyna Çakır olayında son gelişmeler ve atv canlı yayını…

ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı izle: Aleyna Çakır olayında neler yaşanıyor?

SON DAKİKA... ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN ÖLÜ BULUNDU!

Okların bir anda kendisine döndüğü anne Gülay Uygun, önceki gece Ankara Keçiören'de boş bir alanda silahla vurulmuş hâlde ölü olarak bulundu.

İşte, Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten takip ettiği Ümitcan Uygun - Aleyna Çakır olayına ilişkin gelişmeler...

ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı izle: Aleyna Çakır olayında neler yaşanıyor?

, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun'un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, sabah saatlerinde bir akrabasının evine gittiğini belirterek dışarı çıktı.

Gülay Uygun'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve Uygun'un yakınları, kayıp öğretmeni aramaya başladı. Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı izle: Aleyna Çakır olayında neler yaşanıyor?

ANNE UYGUR HAKKINDA İDDİADA BULUNULDU

'ın ölümü ile ile 'e canlı olarak katılan bir kişi, anne Gülay Uygun'un, yurtlarda kalan kız öğrencileri kötü yola düşürdüğünü iddia etmişti.

Son dakika haberi: "Aleyna Çakır olayında Türkiye'yi sarsacak yeni ölüm! Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun' ölü bulundu | Video

ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı izle: Aleyna Çakır olayında neler yaşanıyor?

ALEYNA ÇAKIR ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki 'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

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ATV CANLI YAYIN | Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı izle: Aleyna Çakır olayında neler yaşanıyor?
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