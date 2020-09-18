SON DAKİKA: Bakan Koca'dan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?

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SON DAKİKA: 'dan flaş açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?

Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde uygulanan kısıtlaması, vaka sayılarının artış göstermesinin ardından yeniden tartışma konusu durumuna geldi. Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının bulaşma zincirini kırmak için Nisan ve Mayıs aylarında hafta sonları sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu ve kesin bir mesaj verdi. Peki, 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 08:17 Son Güncelleme: 18.9.2020 08:18 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?

Son dakika haberleri... Son zamanlarda artış gösteren vaka sayılarının ardından hafta sonu olacak mı sorusu yeniden tartışma konusu hâline geldi. Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da yaşayan vatandaşlar, kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Zira, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için kısıtlaması uygulanmıştı.

19-20 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve hakkında kesin bir mesaj verdi. Kendisine yöneltilen 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Koca, Bilim Kurulu olarak böyle bir önerileri olmadığını belirtti. Buna karşın, '19-20 Eylül hafta sonu yarın , var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeleri şöyle;

Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ÖNERİSİ YOK'

Bakan Koca, şu sözleri kullandı:

"Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle 'de sokağa çıkma gibi bir yasağın şu an söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz.

Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?

Ama bulaşın önlenmesinin en kısa yolu mesafe, mesafenin korunmadığı yerde maske. Basit 2 uygulama ile sonuç alındığını biliyoruz."

Bakan Koca'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?

'ARTIŞ YAŞANAN İL OLMAMASI, SON DERECE UMUT VERİCİDİR'

Türkiye'deki hastane doluluk oranları üzerinden konuşan Koca, "Yatak doluluk oranı yüzde 51,6. Yoğun bakım yatak doluluk oranımız bütün Türkiye ortalaması olarak yüzde 66,3. Ventiletör yani solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33,6. İllerimizdeki durum ise en çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının son ay günlük ortalama sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri, yüzde 39,37. Bu ilimizi yüzde 38,84 ile Ankara, yüzde 36,99 ile Mersin takip ediyor. Son 3 günün son hafta ile karşılaşması dikkate alındığında ise artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir. Hasta sayısında azalış olan illerimize baktığımızda ise son ayla kıyasladığımızda son haftayı Artvin'de yüzde 27,71 Bartın'da yüzde 26,37, Ardahan'da yüzde 9,28 ile ciddi düşüşler olduğunu görmüş oluyoruz. Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52,9, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64,8, ventiletör doluluk oranı yüzde 28,1. Son ay günlük ortalamam pnömani yani zatüre vaka oranı ise yüzde 6,02, Son hafta pnömani zatüre oranı yüzde 3,02. Son 3 güne geldiğimizde ise bu zatürre oranını yüzde 2,39'a indiğini görmüş oluyoruz. Özellikle zatürre oranı bizim için son derece önemli. Erken filyason yapılıp hastanın erken tespit edilip erken tedavinin başlamasıyla zatürrenin azaldığını ve bu azalan pnömeniyi tedavi etmede de başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son ayda yüzde 6,02'den 2,39'a hatta son haftaya baktığımızda 3,02'den 2,39'a. Ankara'da bu filyasyonun yoğun yapıldığını, hastaya ulaşılır olduğunu, zatürre oranın düştüğünü, dolayısıyla hastane yükünün bundan sonra daha da azalacağını göstermesi açısından son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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SON DAKİKA: Bakan Koca'dan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?
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