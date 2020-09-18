SON DAKİKA: Bakan Koca'dan flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması! 19-20 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı, var mı?

Son dakika haberleri... Son zamanlarda artış gösteren vaka sayılarının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu yeniden tartışma konusu hâline geldi. Özellikle, vaka sayılarının artış gösterdiği İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve Anadolu'da yaşayan vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Zira, salgının ilk dönemlerinde bulaşma zincirini kırmak için hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı.

19-20 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve sokağa çıkma yasağı hakkında kesin bir mesaj verdi. Kendisine yöneltilen 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Koca, Bilim Kurulu olarak böyle bir önerileri olmadığını belirtti. Buna karşın, '19-20 Eylül hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?' sorusunun yanıtın en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri şöyle;