Bios güncelleme nedir, nasıl yapılır? Bios güncelleme ne işe yarar?

Bilgisayar kullanan birçok kişi hayatında bir kez de olsa BIOS terimini duymuştur. Bios bilgisayarın donanımla yazılım arasındaki bağlantıyı oluşturan en önemli yerlerden biridir. Güncellenebilir bir yapısı olduğu için sürekli güncellenmesi gerekir. Fakat bios güncellemelerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bios güncellemesi nedir? Konusunu ayrıntılı şekilde paylaşacağız. Bios güncelleme fps arttırır mı? Oyun severlerin merak ettiği konuların işte yanıtı…

BIOS GÜNCELLEME NEDİR?

Bilgisayarın en önemli parçalarından biri BIOS olduğundan bahsetmiştik. Kullanıcıları bu adı en çok bilgisayara format atarken duyuyor. Bios kelimesinin açılımı Basic Input Output System olarak bilinir. Yani bunun Türkçe karşılığı Temel Giriş Çıkış Sistemi olarak adlandırılır. Bilgisayarın donanımsal ve yazılımsal işlevlerini giriş ve çıkış yapabilirsiniz.

BIOS GÜNCELLEME NE İŞE YARAR?

Bios neden güncellenir? Sorusu belki de bu işi ilk defa yapacak olanlar merak edebilir. Bilgisayarın performansını arttırmak için güncelleme yapılır. Ayrıca bilgisayarda oluşan bazı hataları düzeltmek, yeni nesil işlemcilerle uyum sağlamak, bazı donanımların düzgün çalışmasını sağlamak için bios güncellemesi yapılır. Özellikle Windows 10 kullanıcıları uyumsuzluk hataları aldığı için bu yolu deneyebilirler.

BIOS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Öncelikle işletim sisteminizin bios yapısı hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Daha sonra en uygun bios yapısını bulup indirin.

Windows arama çubuğundan "Sistem Bilgisi"ne girin.

Sistem Modeli kısmından bilgisayarınızın model adını öğrenin.

BIOS Sürümü / Tarihi bölümünden BIOS sürüm numaranızı öğrenin.

Bios üreticinizin sitesine girin. Bios güncelleme programı indirin.

indirin. Bios'unuza uygun güncelleme dosyanızı bulun.

Bulduğunuz versiyonun sizdeki versiyondan daha güncel olduğundan emin olun.

BIOS güncelleme dosyanızı indirin.

İndirdiğiniz Bios dosyanızı Winrar'dan çıkartın.

Bilgisayarınıza bir USB flash sürücü takın.

BIOS dosyasını flash sürücüye kopyalayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınız yeniden başladığı sırada BIOS sayfanıza (genellikle F12, Del, ESC) ulaşın.

Mümkünse ve BIOS ekranınızda yedeklemeyle ilgili bir seçenek varsa Bios'unuzu yedekleyin.

Bios güncelleme aracınızı etkinleştirin.

Bios'unun güncellenirken bilgisayarınızı kapatmayın.

BIOS GÜNCELLEME FPS ARTTIRIR MI?

Online oyun severler için en önemli özelliklerden biri FPS. Sadece online değil bilgisayar oyunu oynayanlarda performansa önem veriyor. Performans arttırmak için aradıkları yollardan biri de bios güncellemesi. Bios güncelleme ile birçok donanımı veya yazılımı uyumlu hale getirebiliriz. Bu da bilgisayarın daha iyi performans göstermesini sağlar.